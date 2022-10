Per le scelte definitive di formazione Inzaghi attenderà la rifinitura odierna, ma anche il Corriere dello Sport conferma le ultime voci: per Fiorentina-Inter, il tecnico sta accarezzando l'idea di lanciare dall’inizio Correa al posto di Dzeko. "Il bosniaco aveva finito molto affaticato la gara con la Salernitana. La settimana senza impegni gli è servita, ma per ritrovare brillantezza può fargli bene cominciare in panchina. Nel caso, poi, toccherà a lui la maglia da titolare contro il Viktoria Plzen. Tanto più che, anche in caso di convocazione, Lukaku avrà autonomia solo per alcuni minuti", si legge.