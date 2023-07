Novità enorme per il calcio italiano con riflessi immediati sul calciomercato: i calciatori britannici non sono più considerati extra-UE. Questo offre ai club di Serie A una miriade di nuove possibilità. Una, ad esempio, porta a Trevoh Chalobah, 24enne difensore del Chelsea e piuttosto chiuso nel club allenato da Pochettino. "È un’altra opportunità da poter prendere in considerazione. Anche su di lui si era mosso il Napoli e ha fatto dei sondaggi l’Inter", ricorda il Corriere dello Sport.