Lungo stop per Matteo Darmian. Gli esami a cui si è sottoposto il difensore nerazzurro hanno decretato la sua assenza dal campo per circa un mese, avendo rimediato contro la Lazio una distrazione muscolare al semimembranoso della coscia destra.

Secondo il Corriere dello Sport, arrivederci a dopo la prossima sosta per le nazionali: l'obiettivo è quello di tornare a disposizione per Inter-Udinese del 30 marzo.

E così sulle fasce la coperta è sempre più corta. Zalewski è out per un risentimento muscolare al soleo della gamba destra e dovrebbe rientrare non prima del match di ritorno contro il Feyenoord, mentre Carlos Augusto potrebbe farcela per la gara d’andata contro i neerlandesi.