A differenza di quanto accaduto con la Fiorentina, dietro la convocazione di Skriniar c’è la possibilità di tornare in campo. A dirlo è il Corriere dello Sport che nell'edizione odierna si esprime con ottimismo, seppur cauto, circa la probabilità di rivedere lo slovacco con la maglia dell'Inter, quantomeno per un'ultima uscita. "Se oggi dovesse essere impiegato e dovesse pure dare risposte positive, allora verrà tenuto in considerazione anche per Istanbul. Evidentemente non per giocare dall’inizio, ma come risorsa dalla panchina" per quella che è la partita più importante degli ultimi anni per la Beneamata, l'ultima per lui che con l’assenza di questi mesi ha già fatto 'pre-gustare' l'amaro boccone di un'Inter senza Skriniar, "come se il suo addio si fosse già consumato" si legge.

"La sua sostituzione resta l’esigenza primaria del prossimo mercato. E il club nerazzurro, in questo senso, ha già aperto un paio di fronti ed è pronta a battere anche ulteriori piste": Pavard, Scalvini dell’Atalanta e Chalobah sono i candidati principali come sottolinea il quotidiano romano. Il primo non rinnoverà con il Bayern Monaco, e nonostante la scadenza nel 2024, il cartellino costa sui 20 milioni di euro e anche l’ingaggio è da top, ma per l’Inter il francese è un’occasione, non è un caso che i nerazzurri dialogano con i suoi rappresentanti già da gennaio. L'atalantino 19enne "costa già il doppio di Pavard, ma con l’Atalanta si possono trovare formule più accessibili" considerate le due eventuali contropartite da sacrificare, ovvero Fabbian e Mulattieri. Chalobah, pallino dalla scorsa estate che ha prolungato con il Chelsea fino al 2028, potrebbe comunque entrare tra gli esuberi.