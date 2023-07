"Per il centrocampo il preferito continua a essere Samardzic". Lo scrive stamane il Corsport in riferimento ai tasselli ancora da trovare per completare la rosa di Inzaghi. "Solo che con l’Udinese, che chiede fino ad una ventina di milioni per il cartellino del serbo, occorre individuare una formula creativa, comunque con base di partenza un prestito - si legge -. I due club stanno parlando già di contropartite tecniche: da Sensi a Esposito, mentre su Fabbian c’è la resistenza del club nerazzurro, che vuole assolutamente mantenerne il controllo".