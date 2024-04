All'andata era in panchina, arrivato da pochi giorni a Milano. Ma ora Benjamin Pavard potrà debuttare nel derby di Milano da protagonista. Prima sfida in assoluto al Milan, mai affrontato in carriera.

Come ricorda il Corriere dello Sport, nell’ultima sfida di campionato contro il Cagliari, Pavard era stato uno dei grandi assenti per squalifica, assieme a capitan Lautaro, e quindi si farà trovare con il serbatoio pieno di energie. Dovrà fronteggiare Leao, reduce dalla delusione enorme contro la Roma, ennesima di una stagione nera per il Milan. E il francese vorrebbe togliersi lo sfizio del primo gol in maglia nerazzurra, sfiorato in più di un'occasione ma mai centrato.