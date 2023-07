A meno di un mese dal via del campionato, nessuna delle big di Serie A si sente al sicuro per quanto riguarda il numero 9, secondo il Corriere dello Sport. Mourinho, Allegri, Inzaghi, Italiano sono a caccia del centravanti, Garcia e Sarri, addirittura, temono di perderlo. La Juve, come noto, aspetta Romelu Lukaku, messo fuori rosa dal Chelsea, dopo il grande tradimento consumato nei confronti dell'Inter. Servono 40 milioni e bisogna totalizzarne altrettanti, se non di più, attraverso la cessione di Vlahovic, accostato al Psg.

Quanto alle altre, ecco quanto aggiunge il Corsport, "Simone sfrutterà la profondità di Lautaro e Marcus Thuram, velocissimo. Nel mirino ci sono Balogun (Arsenal) e Morata (Atletico Madrid): occhio perché, senza Big Rom e Dzeko, all’Inter manca la torre. Un centravanti di peso lo cerca Pioli, soprattutto se il Milan trovasse amatori per Origi e Rebic, fuori dal gruppo. Ibra ha salutato. Giroud, 37 anni, non basta. E’ arrivato Okafor, prima punta di profondità o esterno d’attacco. Un’altra punta centrale non è affatto esclusa. Gianluca Scamacca tornerà in Italia, ma il West Ham (un anno dopo l’investimento da 36 milioni) non lo regala. La Roma è davanti a tutte se non arriverà a Morata, più somigliante ad Abraham e forse preferito da Mou. E’ anche in orbita Inter e Juve".