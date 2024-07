Con Cabal improvvisamente indirizzato verso Torino, l'Inter torna a dover lavorare per pensare alla corsia esterna. Da Viale della Liberazione "viene garantito che non si è trattato di un sorpasso della Juve, ma che l’Inter ha deciso di compiere un passo indietro, preferendo puntare su un altro profilo" chiarisce il Corriere dello Sport che poi però sottolinea anche la difficoltà che la dirigenza nerazzurra troverebbe nel caso in cui volesse tornare a spingere con Oaktree a concedere margini su Hermoso o Rodriguez.

"L’idea, infatti - si legge -, resta quella di puntare su elemento di prospettiva", motivo per il quale al The Corner potrebbe riaprire il dossier del genoano Vasquez o del polacco Kiwior dell'Arsenal. Ma solo se i Gunners accettassero l'idea del prestito.