La Roma frena e prova a chiedere tempo a Morata, ma intanto i giallorossi temono la beffa dell'Inter come avvenuto per Frattesi. Lo scrive stamane il Corriere dello Sport: "Nel centro sportivo, a tappe, si sono presentati tutti i dirigenti. Gli scambi e gli aggiornamenti con Inzaghi hanno prodotto una sorta di avanzamento nei lavori per la caccia alla nuova punta, che dovrà prendere il posto di Lukaku. Al momento, c’è Morata in prima fila.

Se non altro perché è stata stanziata una cifra da proporre all’Atletico Madrid e, soprattutto, perché oggi Juanma Lopez, agente dello spagnolo, sarà a Milano proprio per incontrare l’Inter, dopo aver fatto, ieri, il punto della situazione con la Roma - si legge -. I giallorossi godono ancora del vantaggio di essere partiti prima, ma i nerazzurri vogliono inserirsi concretamente. L’attuale preferenza per Morata (prima scelta di Inzaghi) nasce, probabilmente, anche dalle pretese dell’Arsenal per Balogun. Nella lista nerazzurra, comunque, restano pure Beto e Taremi".