L'effetto domino degli attaccanti può riguardare anche Romelu Lukaku, grande obiettivo della Juventus che però è prima chiamata a cedere Dusan Vlahovic. Tutto potrebbe partire da Kylian Mbappé: se il Real Madrid mette sul piatto 250 milioni di euro, allora il PSG è pronto a far partire la sua stella e a fiondarsi sul serbo, visto che Harry Kane è vicino al Bayern Monaco e che Rasmus Hojlund preferisce il Manchester United, arrivato a offrire 60 milioni all’Atalanta. Ecco perché per i parigini "c’è l’ipotesi Dusan Vlahovic, che la Juve sarebbe disposta a cedere se dovesse arrivare dai parigini un’offerta importante - scrive il Corriere dello Sport -.

Quella che si aspetta il Chelsea per Romelu Lukaku: i Blues rifiutano l’ipotesi di cederlo in prestito e vogliono 40 milioni. Almeno per il momento".