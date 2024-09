Il Corriere dello Sport parla chiaro: in un mercato mirato, come quello interista, è stato l’investimento più corposo quello per Josep Martinez. Parliamo di 13,5 milioni più bonus che si giustificano con un'idea precisa: lo spagnolo non sarà soltanto il vice-Sommer, ma anche il prescelto per essere il titolare del futuro.

Secondo il quotidiano romano,l’Inter ha voluto portarsi avanti: evitare di ritrovarsi in difficoltà nella ricerca di un erede, tenuto conto che Sommer, con i suoi 36 anni da compiere il prossimo 18 dicembre, non può essere eterno. Nell'attesa dell'arrivo della prossima stagione, però, Martinez non starà a guardare e già in quella attuale sono previste presenze dal 1' per l'ex Genoa. Magari già a Monza, all'alba di una settimana terribile che prevede anche il debutto in Champions con il City e poi il derby col Milan.

Inzaghi è stato determinante nella scelta di puntare su Martinez e adesso potrebbe dargli maggior spazio di quanto fatto con altri numeri 12 nerazzurri. Peraltro ci sono precedenti positivi, come ricorda il CdS: da Julio Cesar che ereditò il ruolo da Toldo fino a Onana che panchinò Handanovic.