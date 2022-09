Lukaku titolare contro la Roma? Sì, ma solo se offrirà garanzie totali che adesso, dopo un mese senza allenamenti in gruppo, non può dare. Come conferma anche il Corriere dello Sport, quindi, Big Rom si rivedrà dal 1' contro i giallorossi soltanto se non ci sarà alcun rischio di perderlo di nuovo. I progressi sono evidenti, gli esami rassicurano, ma i prossimi allenamenti saranno decisivi. L'alternativa è vedere ancora Dzeko e Lautaro in campo con il belga pronto in panchina.