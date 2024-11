Anche il Corriere dello Sport evidenzia lo "sgarbo" della Fifa a Lautaro, con l'esclusione dal "Best Men's Player". Il quotidiano romano la definisce un'altra "mazzata", considerando il momento non particolarmente felice dell'argentino, che fatica a tornare ai livelli della passata stagione.

Il Toro - si legge - non ha nascosto la sua delusione. E anche l’Inter è rimasta sconcertata per la scelta. Ma questo "affronto", visto quanto fatto tra Inter e Argentina nella passata stagione, può diventare un motivo in più per tornare a spingere al massimo, già a partire da Firenze nel duro match di domani contro una delle squadre più in forma del campionato. "Si può già dare per scontato che a Firenze si vedrà un Lautaro affamato".