Era il 9 dicembre 2022 quando Lautaro Martinez calciò un rigore determinante per il suo futuro. Quello di Olanda-Argentina , l'ultimo della serie nei quarti di finale del Mondiale .

Mandò avanti l'albiceleste dopo un'incredibile battaglia e potrebbe aver cambiato non solo il corso di quel torneo, ma anche la carriera dell'attaccante. "Il sogno realizzato in nazionale va trasferito nell’ambizione di compiere altri passi da gigante con l’Inter: Lautaro Martinez ha le idee chiarissime, è riuscito a punteggiare il percorso di questa stagione con un Mondiale vinto e non vuole fermarsi qui", scrive oggi il Corriere dello Sport ricordando proprio quel 9 dicembre.