Tre partite di campionato e due con l'Argentina, ma ancora nessuna soddisfazione personale per Lautaro Martinez, il goleador della passata stagione. Il capitano nerazzurro - come ricorda il Corriere dello Sport - è stranamente ancora a secco in questo inizio di stagione: un digiuno "che fa rumore" secondo il quotidiano romano, soprattutto visti gli altissimi standard di rendimento a cui l’attaccante di Bahia Blanca ha abituato negli anni i suoi tifosi.

Lautaro è fermo al gol decisivo nella finale di Coppa America dello scorso 15 luglio contro la Colombia: 1-0 nei supplementari con la firma del Toro. Colpa anche delle fatiche accumulate nella passata stagione e di un avvio reso più complicato dal piccolo problema muscolare che gli ha fatto saltare il Lecce in campionato. Possibile vederlo in panchina a Monza per ricaricare le batterie in vista di City e derby. Tutti si aspettano che si sblocchi...