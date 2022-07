Lukaku e Lautaro, Lautaro e Lukaku: la Lu-La è già tornata. Ed è come se i non si fosse mai separata. "Pur conscio del valore dell'avversario, che partecipa al campionato di Eccellenza, Inzaghi in panchina ha sorriso. Se il buon giorno si vede dal mattino...", commenta il Corriere dello Sport dopo il 10-0 alla Milanese.

"Il belga non può ancora essere al top, ma si vede che in Sardegna non si è solo rilassato: grazie al lavoro con il preparatore atletico della sua nazionale, è arrivato ad Appiano in discreta forma e sicuramente in condizioni fisiche migliori rispetto al 2019, quando era stato acquistato dallo United dopo un'estate con pochissimi allenamenti veri - sottolinea il quotidiano romano -. Lautaro gli ha dato man forte con una doppietta e con palloni recuperati nella metà campo avversaria grazie a pressing e interventi decisi. Proprio come piace a Inzaghi. Se la scena se la sono presa Lukaku e Martinez, innescati dal trequartista Correa in un 3-4-1-2 più figlio dei pochi giocatori presenti che della volontà di cambiare modulo nel 2022-23, ha impressionato pure Asllani. Con accanto Agoume, l'ex Empoli si è spesso abbassato per ricevere il pallone e farlo girare (da vero vice Brozovic), ma ha anche firmato con una grande azione personale il 4-0. Senza dubbio un bellissimo segnale".