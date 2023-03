Se c'è un dato che è spiccato sugli alti nella strana stagione dell'Inter è quello della differenza tra il rendimento in casa e in trasferta. Se lontano da Milano si fa fatica, diverso è il discorso quando si gioca a San Siro. Dietro al Napoli capolista, infatti, il miglior rendimento interno in Serie A è quello della squadra di Inzaghi, che in casa hanno vinto 10 partite su 12 e conquistato 30 dei 47 punti all’attivo.



Domani al Meazza (stadio in cui hanno lasciato punti Napoli e Milan in campionato, Atalanta in Coppa Italia, Barcellona e Porto in Champions) arriva il Lecce, ma sono diversi gli scontri diretti per un posto in Champions da qui alla fine della stagione.