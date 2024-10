"Analizzando i valori, annusando l’atmosfera, ricordando i precedenti, il vento soffia a favore dei più forti. Ma il calcio è spesso gesto imponderabile, magia clandestina". Comincia con questo incipit il pezzo del Corriere dello Sport per presentare Roma-Inter, big match di questa sera all'Olimpico valido per l'ottava giornata di Serie A.

I padroni di casa si affideranno a Dybala e Dovbyk, i campioni d'Italia alle certezze dell'attacco (e alla speranza di alzare finalmente il muro in difesa): l’Inter - ricorda il giornale romano - in sette giornate ha segnato il doppio dei gol delle Roma 16 contro 8, pur calciando verso la porta tre volte in meno (115 contro 118). "Dettagli? Sì e no", si limita a concludere il Corsport.