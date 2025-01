Al Mondiale per Club mancano ancora diversi mesi, ma l'Inter si porta avanti e comincia a fare ragionamenti sui giocatori in scadenza. Il Corriere dello Sport, in tal senso, indica in particolare i nomi di Sommer, Mkhitaryan, Darmian, Acerbi e De Virj, tutti con il contratto fino al 2026, ma comunque con una clausola di uscita in favore del club.

Sempre in direzione Mondiale, occhio alla situazione Arnautovic-Correa, loro in scadenza a giugno prossimo: solo per l'austriaco esiste un’opzione di prolungamento che, comunque, difficilmente il club eserciterà. E allora? Attenzione a Francesco Pio Esposito, finora 9 gol in B con lo Spezia. L’idea base resta quella di mandarlo ancora in prestito, ma stavolta in Serie A. Prima della nuova avventura, però, rientrando alla base in anticipo (c’è una finestra di mercato dall’1 al 10 giugno), ci sarebbe il tempo per partecipare al Mondiale.