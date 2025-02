La statistica è impietosa e viene sottolineata oggi anche dal Corriere dello Sport: l'Inter continua a compromettere le sue partite soprattutto con finali di gara che non rispecchiano l'andamento attento del resto dell'incontro.

Un numero su tutti: su 28 reti incassate dai nerazzurri in tutte le competizioni, esattamente la metà (14) sono arrivate dal 70' in avanti. Secondo il Corsport, si tratta di un chiaro segnale sul fatto che la lucidità viene meno nel finale di gara, rappresentando un pericoloso trend da invertire in vista del finale di stagione e che si lega a un altro tema importante, ossia alla necessità di non potersi permettere di sprecare così tante occasioni in area altrui.

Dal gol di Messias nella prima giornata fino a quello di Conceiçao l'altra sera. In mezzo Gabbia nel derby d'andata, Mukiele a Leverkusen, la doppietta di Yildiz a Milano, Dany Mota a Monza... Insomma, i numeri parlano chiaro. Si tratta di un problema che l’Inter ha manifestato a più riprese sia negli scontri diretti sia nelle partite contro le “piccole”, confermando come la questione non riguardi la caratura dell’avversario, spiega il quotidiano romano.