Mentre Taremi e Martinez questo pomeriggio scenderanno in campo per la prima amichevole all'Inter, Zielinski, nelle stesse ore, arriverà a Milano. L'iter che seguirà il polacco sarà più o meno uguale a quello fatto da Taremi qualche giorno fa: oggi l'arrivo nel capoluogo meneghino, "domani, di primo mattino, sarà al Coni per ottenere l’idoneità" per l'ultimo step medico.

Una volta risolto quest'ultimo 'onere' l'ex Napoli andrà ad Appiano Gentile per per mettersi a disposizione di Inzaghi. Ci sarà pure "Asllani e così, almeno a centrocampo, contando pure su Mkhitaryan, il tecnico nerazzurro potrà lavorare su un terzetto completo" si legge sul Corriere dello Sport che può anche tessere le prime lodi rivolte a Henrikh: "L’ex-Roma, nonostante i 35 anni, la scorsa stagione, è stato l’elemento di movimento con più minuti nelle gambe. Il suo rendimento è stato straordinario: merito di una cura del fisico maniacale o quasi, sotto tutti i punti di vista".