Andrea Pinamonti obiettivo concreto della Fiorentina: ne è convinto il Corriere dello Sport. "Perché nella testa di Vincenzo Italiano è l’elemento che può far fare il salto di qualità all’attacco viola e quindi la Fiorentina ci sta provando - si legge -. Con tutte le difficoltà del caso e la concorrenza forte di un paio di società (Monza in primis), ma anche con la “carta” Milenkovic da giocare per il gradimento che l’Inter ha del centrale serbo". Impossibile uno scambio alla pari (l'attaccante costa di più del serbo), ma un accordo può essere trovato. "Dipende sempre da quanta volontà hanno le parti di venirsi incontro", spiega il CdS.