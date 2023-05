Nell'interpretazione del Corriere dello Sport, sabato sera, dopo il gol segnato all'Atalanta, Romelu Lukaku ha fatto capire a gesti di voler rimanere all'Inter anche nella prossima stagione. "Si è battuto la mano sul cuore e poi, con l’indice, ha puntato terra. Nulla da interpretare: il significato del messaggio era chiaro. E poca incertezza pure sui destinatari: evidentemente, il Chelsea e, probabilmente, Pochettino, in predicato per diventare l’allenatore dei Blues", si legge.

Nulla di nuovo circa la volontà di Big Rom, il cui futuro rimane tutto da scrivere dopo il termine del prestito annuale previsto per la fine della stagione. Ecco perché le due società sono destinate a sedersi attorno ad un tavolo per decidere il da farsi: i Blues potrebbero richiamare alla base il belga per tenerselo in rosa, i nerazzurri puntano su un nuovo acquisto a titolo temporaneo ma scontato rispetto agli 8 milioni di euro più bonus della scorsa estate. "E, sotto questo punto di vista, la partita è ancora da giocare. Più semplice, invece, ottenere una riduzione dell’ingaggio da parte dell’attaccante. Ha già dato la sua disponibilità in questo senso. E, in ogni caso, non sarà certo lui a far saltare l’affare nel momento cui i club trovassero l’intesa", si legge sul quotidiano romano.