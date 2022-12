"Contro il Sassuolo, Inzaghi non ha provato soltanto la formazione, ma pure l’atteggiamento che l’Inter avrà con il Napoli - assicura il Corsport -. Aspettare i neroverdi, infatti, è stata una scelta precisa, studiata per aprirsi gli spazi in contropiede o in ripartenza. Come presumibilmente vorranno fare i nerazzurri contro gli uomini di Spalletti. Dzeko, accorciando, ha fatto il regista avanzato, smistando il gioco e lanciando i compagni in profondità. La sensazione è che il bosniaco abbia sfruttato al meglio la sosta e ora pare davvero in forma smagliante. Con Lukaku ancora non si può dire che ci sia una vera intesa. Nel senso che non si trovano e non si cercano come Big Rom e Lautaro. Attraverso i movimenti, però, sempre diversi e sempre funzionali, l’uno riesce puntualmente ad agevolare il compagno".