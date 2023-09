Simone Inzaghi 'ordina' due vittorie da vera Inter per cancellare il brutto scivolone casalingo contro il Sassuolo. Lo sottolinea oggi il Corriere dello Sport, che analizzando il momento dei nerazzurri evidenzia anche quanto siano cruciali gli impegni dei prossimi giorni: questa sera i nerazzurri faranno vista alla Salernitana in campionato, mentre martedì è in programma la seconda giornata della fase a gironi di Champions contro il Benfica. "L’Inter si presenta alla prima curva pericolosa della stagione - scrive il giornale romano -. All’Arechi e martedì a San Siro, insomma, devono arrivare due vittorie. Con il primo successo, i nerazzurri manterrebbero la testa della classifica, scongiurando qualsiasi sorpasso, e si candiderebbero ad arrivar e alla seconda sosta davanti a tutti. Con il primo exploit europeo, invece, darebbero la prima svolta al girone, alimentando l’obiettivo di chiudere la pratica qualificazione con un paio di turni di anticipo".

Il Corsport si concentra poi anche sull'infermeria nerazzurra, con focus su Davide Frattesi: il centrocampista non ci sarà né stasera né (a meno di miracoli) martedì con il Benfica. "Dovrebbe esserci contro il Bologna, ma dipenderà dall'evoluzione delle sue condizioni", chiosa il giornale.