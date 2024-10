Buone notizie da Appiano Gentile. Al netto dello stop di Carlos Augusto, che si unisce a quelli di Acerbi e Callhanoglu, Inzaghi ieri ha riabbracciato Asllani: come conferma il Corsport, l'albanese si gioca una maglia con Zielinski per il ruolo di regista. E non è da escludere nemmeno l'opzione Barella come vice del turco. Jolly a gara in corso, invece, Frattesi.

Semaforo verde anche per Buchanan, tornato in gruppo dopo aver smaltito l'influenza dei giorni scorsi. L'esterno canadese sarà convocato e verosimilmente entrerà nelle rotazioni da Empoli, dando a Inzaghi una soluzione diversa sugli esterni che finora non ha avuto.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.