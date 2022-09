La Roma ha avuto maggiore spinta dai nuovi acquisti rispetto all'Inter dopo le prime sette giornate di campionato. La considerazione dei colleghi del Corriere dello Sport è certificata dallo spazio in campo che Simone Inzaghi ha dato ai volti nuovi in confronto al collega José Mourinho: tolto Romelu Lukaku, i cui minuti in campo si sono fermati a 227 per colpa dell'infortunio, si registrano i 104 per Mkhitaryan (anche lui alle prese con qualche acciacco), e i 79 concessi ad Acerbi; Bellanova e Asllani hanno giocato la miseria di 24' a testa, Onana zero. "In totale fanno 458 minuti di impiego con un solo gol, di Lukaku. Un po' poco", si legge sul quotidiano romano.