Quattro dei cinque gol segnati dall'Inter al Milan sabato sera sono arrivati da calciatori che non sono costati nulla a livello di cartellino Mkhitaryan, Thuram e Calhanoglu sono sbarcati alla Pinetina da svincolati, colpi che sono specialità della casa della coppia Ausilio-Marotta. "La virtù dei dirigenti nerazzurri è in realtà anche “necessità”. Nel senso che, con un club alle prese ormai da qualche anno con le note difficoltà economico-finanziarie, è diventato un obbligo puntare su operazioni low-cost, limitando i grandi investimenti. L’abilità, evidentemente, è quella di aver scelto gli elementi che, pur costando poco, hanno poi assicurato una resa importante. Inevitabile correre qualche rischio, soprattutto per quanto riguarda l’età", evidenzia il Corriere dello Sport.

Allargando il discorso all’intero undici titolare nel derby, soltanto Barella (48 milioni bonus compresi), Bastoni (31) e Lautaro (25) sono stati investimenti particolarmente ingenti. Gli altri, infatti, sono stati ingaggiati con esborsi contenuti, tutti al di sotto dei 10 milioni, con l’unica eccezione di Denze Dumfries che ha toccato la quindicina sempre con i bonus essendo arrivato dopo un Europeo giocato da protagonista.