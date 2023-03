L'Inter è un'opzione da seguire con attenzione per Mateo Retegui. Anche il Corriere dello Sport parla di contatti in corso tra il club nerazzurro e famiglia e procuratori del nuovo attaccante della Nazionale. "Il Tigre lo riscatterà dal Boca Juniors per 2,1 milioni di euro (come stabilito all’epoca del trasferimento in prestito biennale) e lo cederà. Facundo Colidio, ceduto in prestito dai nerazzurri, potrebbe diventare una pedina di scambio", si legge. A gennaio ci aveva provato l'Udinese, ma il giocatore aveva respinto l'interesse: adesso in corsa ci sarebbero anche Brighton e Crystal Palace.