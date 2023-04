Alla ricerca del gol perduto. Come sottolinea il Corriere dello Sport, in casa Inter continua a mancare la rete su azione: "Dall’ultima, il 2-0 di Lautaro contro il Lecce, sono trascorsi ben 487’. In mezzo ci sono stati, appunto, due penalty di Big Rom (il primo contro lo Spezia) e un’infinità di occasioni gettate al vento. Questa sera toccherà ancora al totem belga in tandem con uno tra Correa e Lautaro. Quest’ultimo ha segnato 5 gol alla Salernitana, ma forse è da tenere più fresco per il Benfica. Gli altri ballottaggi sono tra Gosens e Dimarco a sinistra e tra Bastoni e Acerbi in difesa".