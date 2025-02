I paragoni con la passata stagione si sprecano, spesso con l'intento di sottrarre qualcosa a quella attuale, ma i risultati dell'Inter non sono banali. Tutt'altro. I nerazzurri sono l'unica squadra italiana ancora in corsa su tutti i fronti: primi in campionato, agli ottavi di Champions e alle semifinali di Coppa Italia.

Oggi il Corriere dello Sport sottolinea proprio questo aspetto e scrive: "A inizio stagione, difficile, se non impossibile, scovare un nerazzurro che non avrebbe firmato per trovarsi in questa posizione. Vero che, nel frattempo, si è persa per strada una Supercoppa. Ma, dopo aver conquistato le tre precedenti, era il traguardo meno ambito. Tanto più adesso che monta la voglia di Triplete. Che non significa vincerlo per forza, ma almeno fare di tutto per provarci. Anche a costo di chiudere l’annata con un pugno di mosche in mano".

Secondo il quotidiano romano, l'Inter è balzata in pole scudetto dopo il sorpasso dello scorso weekend, ma attenzione anche alla risalita dell'Atalanta. Per quanto riguarda la Champions, l'urna di Nyon - secondo il CdS - è stata benevola: prima il Feyenoord, poi nel caso una tedesca tra Bayer e Bayern. Dura ma non impossibile. Stesso discorso eventualmente in semifinale dove ragionevolmente arriverà il Barcellona.

E in Coppa Italia, con l'uscita di scena della Juve, il derby assume grande importanza. C'è sete di rivincita per come sono andati gli scontri con il Milan in questa stagione.