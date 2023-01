Per l'Inter la 'missione Riyad' scatterà nel primo pomeriggio di domani, quando il charter decollerà dalla Malpensa alla volta dell’Arabia Saudita. I giocatori convocati da Inzaghi per la sfida di questa sera contro il Verona sono rimasti in ritiro, in attesa dell'ultima sgambata in programma in mattinata. Dopo la partita contro i gialloblu, aggiorna il Corriere dello Sport, tutti i nerazzurri torneranno nelle loro case con ritrovo domani alla Pinetina per un lavoro defatigante e per un punto sulle condizioni degli acciaccati. Il pranzo al centro sportivo sarà poi seguito dal trasferimento in aeroporto.

"Lo sbarco a Riyad è previsto in serata, con primo allenato in terra asiatica fissato per lunedì - si legge sul Corsport -. Per quanto riguarda il rientro in Italia, invece, la comitiva interista lascerà l’Arabia Saudita subito dopo la partita con il Milan, per atterrare alla Malpensa il mattino (presto) di giovedì. La curiosità, sempre a proposito della Supercoppa, non avendo diffidati, l’Inter non rischia squalifiche di qualche giocatore per un’ammonizione rimediata questa sera contro il Verona. Chi potrebbe vedersi la partita dalla tribuna del King Fahd International Stadium, invece, è Inzaghi. Con il giallo rimediato a Monza, infatti, lui sì che è finito in diffida...".