"Il motore nerazzurro comincia a carburare. Non ancora per girare a pieno ritmo per tutti i 90’, ma in quegli scorci in cui sprigiona al massimo la sua potenza dà l’impressione di poter travolgere tutto e tutti. In questo senso, c’è stato un passo avanti tra Lecce e Spezia. Non lo indica solo il risultato – dopo l’affannoso 2-1 strappato in Puglia ecco il rotondo 3-0 rifilato ai liguri -, ma anche il fatto che dietro i nerazzurri non abbiano mai rischiat". La positiva prestazione dell'Inter contro lo Spezia viene analizzata così dal Corriere dello Sport.