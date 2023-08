Marko Arnautovic vuole l'Inter, che però in questa fase sbatte contro il muro di richieste economiche fuori portata da parte del Bologna. E' quanto si legge stamane sull'edizione del Corriere dello Sport, in un articolo dove si precisa che i nerazzurri potrebbero ammorbidire la posizione della controparte inserendo nei discorsi Stefano Sensi come contropartita tecnica, previo il rinnovo contrattuale con i nerazzurri del centrocampista, in scadenza il prossimo giugno.

Per l'attacco, oltre all'austriaco, resta in piedi la pista Beto dell'Udinese: l'idea dei dirigenti del club milanese è quella di prendere il portoghese in prestito oneroso con diritto di riscatto. Più sfumato, in questo momento, il nome di Folarin Balogun.