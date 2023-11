Scelte praticamente fatte per Inzaghi a poche ore da Atalanta-Inter. Il Corriere dello Sport conferma l'intenzione del tecnico nerazzurro di affidarsi ai titolarissimi, rimandando le rotazioni alla sfida di mercoledì in Champions campo del Salisburgo.

Per oggi gli unici piccoli dubbi da sciogliere riguardano le fasce, con Dumfries e Dimarco che sembrano però in vantaggio sulla concorrenza: sulla destra ieri è stato provato anche Darmian, mentre sulla corsia mancina - ipotizza il quotidiano romano - la fisicità di Carlos Augusto potrebbe tornare utile sia in fase offensiva che difensiva.