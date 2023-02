Romelu Lukaku va caccia del tris, che vuol dire il terzo gol su tre partite consecutive. Dopo il rigore trasformato con l’Udinese e la zampata risolutiva con il Porto, Big Rom oggi spera di ripetersi contro il Bologna. "Guardando ai precedenti - scrive il Corriere dello Sport -, difficile trovare un avversario migliore: alla formazione rossoblù, infatti, il bomber belga ha già rifilato 5 reti in 4 confronti, “timbrando” ad ogni incrocio. Solo che si trattava del primo Lukaku nerazzurro, quello che segnava con impressionante regolarità prova ne siano le 64 reti realizzate nelle 95 presenze della sua prima avventura milanese. I numeri della seconda sono decisamente diversi - 4 centri in 14 apparizioni - ma sono condizionati dai guai fisici che il totem di Bruxelles ha dovuto superare in questi mesi travagliati."