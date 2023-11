Usa una battuta, il Corriere dello Sport, per sottolineare l'incidenza di Lautaro Martinez nella vittoria dell'Inter contro il Salisburgo. Il "Toro" mette le ali all'Inter, contro una squadra che si chiama Red Bull, dalla proprietà che detiene il club. L'argentino si è bevuto gli austriaci, portando i nerazzurri per la terza volta tra le prime sedici d'Europa negli ultimi tre anni. Ora la squadra di Inzaghi potrà dedicarsi al campionato, pur sapendo di avere ancora un primo posto da conquistare.

Maturità, esperienza e capacità di gestione sono stati gli ingredienti principali della sfida messi in campo dall'Inter. Gli austriaci escono a testa alta, avendo fatto sudare i vice-campioni d'Europa, ma quando sono entrati Lautaro e Barella di colpo gli ospiti sono diventati più incisivi negli ultimi trenta metri.