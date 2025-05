Inzaghi ritrova tre pezzi in vista della Lazio. Come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, domenica ci saranno anche Pavard, Frattesi e Mkhitaryan: il francese non avverte più dolore alla caviglia, mentre i due centrocampisti sono guariti dai rispettivi affaticamenti.

Il francese, l’azzurro e l’armeno si aggregheranno definitivamente oggi, mentre ieri erano ancora a metà, un po’ si allenavano con i compagni e un po’ da soli, ma i tempi per il rientro sono rispettati: ci saranno tutti e tre contro la Lazio, anche se in panchina.

Rispetto a Torino, il tecnico nerazzurro inserirà diversi titolari nell'undici di partenza: dal 1' riecco Sommer, Acerbi, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Dimarco e Thuram, che farà coppia con Taremi. Riposo, almeno iniziale, per Bastoni: al suo posto Carlos Augusto. Unico assente capitan Lautaro, che punta il Como.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Taremi.