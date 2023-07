Come ogni anno, anche ora l'Inter porta avanti un mercato parallelo, quello degli "esuberi" come li chiama il Corriere dello Sport. Le ultime uscite in ordine di tempo riguardano Carboni al Monza e Satriano al Brest, entrambi in prestito annuale. Presto anche Oristanio (Cagliari) e Fabbian dovrebbero lasciare Appiano. Fin qui i giovani da valorizzare. Poi c'è da monetizzare.

"A un passo dai saluti c’è l’argentino Colidio, in procinto di trasferirsi a titolo definitivo al River Plate per 5 milioni di euro e completando all’inverso il percorso intrapreso nel 2017, quando era arrivato in nerazzurro dal Boca Juniors - si legge -. Con il contratto in scadenza tra un anno (come Brazao e Radu), i dirigenti di Viale della Liberazione vorrebbero monetizzare in questa sessione anche l’addio di Valentino Lazaro. In procinto di essere ceduti ci sono inoltre Lucien Agoume, rientrato dal prestito al Troyes, e Stefano Sensi, un altro che l’anno prossimo non giocherà a San Siro come lo svizzero Males. È da scartare l’ipotesi che il centrocampista italiano torni al Monza".