Se l'Inter sembra aver pigiato sul tasto 'alt' circa l'operazione Dybala , e l'argentino è ancora in attesa del passo in avanti di Marotta, ad approfittare della situazione di stallo è la Roma di José Mourinho . Il portoghese "continua a spingere" fa sapere il Corriere dello Sport che sentenzia: "La Roma non può più far finta di niente e si prepara ad affrontare il colpo che finora non ha potuto prendere in considerazione".

I Friedkin, riconoscenti per il lavoro fatto fin qui dallo Special One, vorrebbero ripagarlo alzando l’asticella della qualità della rosa per permettere all'allenatore di raggiungere la qualificazione alla Champions League senza troppi salti mortali: "Dybala è l’elemento giusto per aiutare a colmare il gap con le big della Serie A", ragione che smuove le coscienze dei giallorossi, sempre più rassegnati all'addio di Zaniolo. "Dopo le richieste iniziali che hanno spaventato i club interessati, Dybala è disposto anche ad abbassare le pretese per accasarsi il prima possibile in un nuovo club". Il tempo scorre e la pazienza nei confronti dei nerazzurri è presto destinata a frantumarsi: la Joya è in costante contatto con il suo agente per avere tutte le informazioni sulle squadre interessate, e la Roma è una di queste. Dopo l'indiscrezione circolata ieri dall'Argentina (LEGGI QUI), il Corriere dello Sport fa chiarezza: "Il club giallorosso non si è ancora spinto a contatti ufficiali con l’entourage dell’attaccante". Arrivate smentite da entrambi i fronti spiega il quotidiano romano che sottolinea le difficoltà legate alle commissioni agli agenti, troppo alte rispetto al tetto massimo stabilito dai Friedkin: "Non oltre il 10% dello stipendio dei calciatori in entrata".

"Dopo le esitazioni dell’Inter la soluzione migliore per Dybala sarebbe la Roma, ma deve scendere almeno a cinque milioni d’ingaggio. Una grossa decurtazione rispetto ai nove che a ottobre aveva pattuito con la Juventus", cifre persino più basse rispetto a quelle proposte dall'Inter, "ormai fuori gioco" come ha decretato il CorSport che decreta chiuso il discorso mercato per l'attacco di Inzaghi, eccezion fatta per Dybala. Eccezione che solo la Juve potrebbe favorire: se i bianconeri prendono Dzeko, l'Inter può far accasare Dybala. A non essere così favorevole però è lo stesso bosniaco che però "non sembra avere molta voglia di spostarsi".