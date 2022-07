Anche Cesar Luis Merlo, giornalista di TyC Sports che ha seguito da vicino la vicenda Paulo Dybala, conferma l'inserimento della Roma per ingaggiare la Joya: La Roma è tornata in campo per Paulo Dybala e ha fatto una nuova offerta: un contratto quadriennale al ritmo di 6 milioni all'anno. Oggi è l'unica proposta formale sul tavolo della Joya al di là di diversi sondaggi. Non si parla con l'Inter da più di un mese".