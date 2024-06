Albert Gudmundsson sogna la Roma. Questo quanto rivelato oggi dal Corriere dello Sport. Secondo il quotidiano romano, infatti, l'islandese sarebbe entrato nel mirino dei giallorossi e lui sarebbe felice di unirsi alla squadra di De Rossi.

L’attaccante viene da una super stagione con 14 gol e 7 assist, può giocare su entrambe le fasce, da seconda punta e anche da falso nove: per il CdS, insomma, è quel giocatore che in un attacco a tre sta bene ovunque. La Roma ci starebbe ragionando seriamente: il profilo piace, il costo un po’ meno (30-35 milioni) ma non è fuori portata.