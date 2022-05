"Dybala, ti resta Mourinho". Questo il titolo che riempie in orizzontale le prime due pagine dell'edizione odierna del Corriere dello Sport. Dove si legge che la trattativa tra l'Inter e la Joya ha subito una battuta d'arresto che potrebbe favorire la Roma, la quale - va precisato - ha solo sondato il terreno senza mai aprire una vera e propria trattativa. Lo standby nerazzurro, però, con Simone Inzaghi che pregusta il colpaccio Romelu Lukaku (non facile per tanti motivi), potrebbe portare l'argentino a non sentirsi così centrale nel progetto della Beneamata e quindi fargli abbassare le pretese economiche pur di finire in un ambiente dove sarebbe accolto con grande entusiasmo da un vincento come José Mourinho. "La Roma segue con attenzione gli sviluppi dell’affare Lukaku a Milano, per cercare di capire se grazie al gigante belga l’operazione Dybala sarebbe meno proibitiva. La Roma non potrebbe mai raggiungere le cifre dell’Inter per convincere l’argentino, ma questa situazione potrebbe favorire la società giallorossa. L’ex rivelazione del Palermo vuole aspettare l’Inter, che resta la soluzione più gradita. Ma sembra molto complicato mettere insieme Lukaku con Dybala, da aggiungere a Lautaro Martinez e a Dzeko. Insomma, Lukaku spinge Dybala verso la Roma, in uno scenario ancora tutto da scoprire", si legge sul quotidiano romano.