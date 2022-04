La rinascita interista di Denzel Dumfries si guadagna un focus tra le pagine del Corriere dello Sport. Dopo le difficoltà iniziali, il quotidiano romano ricorda i quattro gol e i sei assist collezionati finora dall'olandese, un giocatore a cui "non si chiede di far dimenticare Hakimi, ma almeno di mettere la freccia in continuazione e provare a rendersi insostituibile. Ci è riuscito, complice l’infortunio di Darmian e adesso è un punto fermo - viene sottolineato -. Dumfries può rassicurare Inzaghi, che dalla sosta di gennaio in avanti ha avuto solo l’esterno – oltre all’illusoria esultanza di Perisic di derby – come simpatica eccezione ai gol degli attaccanti. Senza contare che era stato proprio Dumfries a recapitare sulla testa di Dzeko il pallone del soffertissimo 2-1 al Venezia, in pieno recupero. Altrimenti il passo interista nel girone di ritorno sarebbe stato ancora più allarmante".