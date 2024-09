Denzel Dumfries l'uomo della provvidenza. Come sottolinea il Corriere dello Sport, è suo il merito del pareggio di ieri a Monza: il neerlandese ha insaccato l'1-1 su assist di Carlos Augusto dopo essere subentrato nel secondo tempo e ha evitato la prima sconfitta stagionale.

Finora non è mai partito titolare, complice anche una preparazione ritardata per gli impegni con i Paesi Bassi e l'impiego totale anche nell'ultima sosta con gli Oranje. Ma l'ex PSV ha dimostrato di stare benissimo e ieri ha risposto presente nel momento più difficile.

Per la stagione in corso, Inzaghi con Dumfries ripartirà inevitabilmente da questo suo gol, con l'intenzione di chiedergli maggiore continuità quando lo chiamerà in causa. Un ingrediente che a Dumfries spesso è mancato, anche la stagione scorsa dopo un inizio spumeggiante e prima di un calo inaspettato nella rincorsa alla seconda stella.