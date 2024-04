Anche secondo il Corriere dello Sport, resta soltanto un dubbio di formazione a Inzaghi in vista del derby di lunedì prossimo che può assegnare lo scudetto ai nerazzurri.

Il nodo da sciogliere riguarda la fascia destra, dove Darmian e Dumfries si giocano una maglia come accaduto per tutta la stagione. Per il resto, dentro i soliti noti, compresi Pavard e Lautaro di rientro dalla squalifica.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.