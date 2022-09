Federico Dimarco è senz'altro uno di quelli che ha tratto beneficio dalla sosta viste le sue prestazioni con la maglia azzurra. "La prova in Ungheria del prodotto della cantera nerazzurra ha definitivamente aperto gli occhi anche agli scettici che da anni... lo perseguitano: Federico è un giocatore da grande squadra e dà il meglio quando può correre, attaccare e crossare dalla fascia sinistra - sottolinea il Corriere dello Sport -. Inzaghi lunedì sera ha visto la vittoria degli uomini di Mancini alla Puskas Arena di Budapest e ha preso nota: Dimarco ha confermato di attraversare un momento di forma importante e la sua gamba va sfruttata. Soprattutto in un momento così delicato della stagione".

Senza più Perisic e con un Gosens ancora in ritardo, il nnmero 32 può candidarsi legittimamente per un posto da titolare. "In un'Inter che a sinistra non trova una soluzione affidabile, Dimarco ha tutto per essere l'uomo giusto", si legge sul Corsport.