Domani o al massimo martedì: questi i momenti nei quali si dovrebbe capire l'entità esatta del guaio muscolare agli adduttori avvertito da De Vrij nel ritiro olandese. Come riferisce il Corsport, lo staff medico nerazzurro ha deciso di fare nuovi esami dopo quelli svolti in Olanda perché è sempre preferibile aspettare qualche ora dall'infortunio per avere un quadro più chiaro della situazione.

Ad ogni modo, sembra da escludere la presenza di De Vrij con l'Empoli fra otto giorni, quando invece dovrebbero tornare a disposizione sia Carlos Augusto che Sensi. Ripresa degli allenamenti prevista per mercoledì pomeriggio.

Nulla di grave per Asllani, colpito duro da Sanchez in Albania-Cile: il centrocampista sta bene.