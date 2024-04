Anche il Corsport conferma: da oggi, De Vrij tornerà in gruppo e domenica sera andrà in panchina contro il Cagliari. In campo, invece, il dubbio di formazione riguarda Mkhitaryan, diffidato e quindi a rischio derby. Bisseck e Sanchez dal 1' con Pavard e Lautaro squalificati.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Sanchez.