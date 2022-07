Dopo essere stato sottoposto, mercoledì scorso, a un intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, ora Dalbert aspetta il via libera per iniziare la riabilitazione che svolgerà a Milano. Secondo il Corriere dello Sport, il brasiliano non sarà pronto prima di gennaio, mese in cui presumibilmente lascerà l'Inter. "Probabilmente in prestito gratuito, per non avere minusvalenze a bilancio (è in scadenza nel giugno 2023) - si legge -. Il Nizza, che prima dell'infortunio aveva un accordo per prenderlo a 4 milioni, è una destinazione che può tornare d'attualità. All'Inter andrebbe una percentuale sulla futura rivendita".